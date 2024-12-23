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Василиса Антоновна Какова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Василиса Антоновна Какова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
578-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
17.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 252 муж
Урожд. - Охапкин Ефим Васильевич
Отец - Охапкин Василий Лукич, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Охапкина Матрона Лаврентьевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василиса Антоновна Какова, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Данил Игнатьевич Плаксин, крестьянин из ссыльных (д. Колбышево, Логиновская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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