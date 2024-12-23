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Андрей Павлович Балашенок

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Андрей Павлович Балашенок
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
576-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
14.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 250 муж
Урожд. - Барановский Ефим Софрониевич
Отец - Барановский Софроний Иосифович, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Барановская Татьяна Георгиевна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Павлович Балашенок, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Павловна Храмова, крестьянская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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