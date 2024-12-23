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Смертин Ефим Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Смертин Ефим Николаевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
575-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
14.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 249 муж
Урожд. - Смертин Ефим Николаевич
Отец - Смертин Николай Григорьевич, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Смертина Евдокия Григорьевна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Николай Андроникович Хорошавин, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Раиса Флоровна Чигишева, солдатская дочь девица (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно дату рождения.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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