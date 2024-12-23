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Лепетюха Домника

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Лепетюха Домника
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
574-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
14.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 248 жен
Урожд. - Лепетюха Домника
Мать - Мария Николаевна, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Григгорьевна Воронченко, крестьянская жена (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Сидор Саввич Сёма, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно имя отца
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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