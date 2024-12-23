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Койков Ефим Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Койков Ефим Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
571-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
14.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 245 муж
Урожд. - Койков Ефим Иванович
Отец - Койков Иван Трофимович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Койкова Агафья Афанасьевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марфа Андреевна Койкова, крестьянская дочь девица (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёдор Трофимович Койков, запасной ефрейтор (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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