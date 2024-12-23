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Пашко Филипп Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Пашко Филипп Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
569-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
11.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 243 муж
Урожд. - Пашко Филипп Иванович
Отец - Пашко Иван Фёдорович, запасной унтер-офицер (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Пашко Анастасия Степановна (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Петрович Сорокин, крестьянин (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Устинья Фёдоровна Ивутина, крестьянская жена (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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