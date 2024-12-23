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Терентий Георгиевич Слуднев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Терентий Георгиевич Слуднев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
568-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
11.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 44
Полная запись МК
Счёт родившихся: 242 жен
Урожд. - Панфилова Домника
Мать - Панфилова Агрипина Хрисанфовна, крестьянская дочь девица (д. Черкасовская, Писанурская вол., Котельнический у., Вятская губ.)
Воспр. - Наталья Прохоровна Веремеева, крестьянская жена (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Терентий Георгиевич Слуднев, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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