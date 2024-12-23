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Бакин Филипп Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Бакин Филипп Михайлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
567-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
11.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 44
Полная запись МК
Счёт родившихся: 241 муж
Урожд. - Бакин Филипп Михайлович
Отец - Бакин Михаил Михеевич, отставной рядовой (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Бакина Мелания Фёдоровна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агафья Матвеевна Яровикова, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иосиф Феодосьевич Созонтов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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