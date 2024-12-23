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Иван Васильевич Журавлев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Иван Васильевич Журавлев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
566-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
1882
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 44
Полная запись МК
Счёт родившихся: 240 жен
Урожд. - Фотина
Воспр. - Иван Васильевич Журавлев, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёдор Николаевич Лоскутов, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Переход в провославие из раскола. Фотина Кондратьевна Алгазина, 19 лет.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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