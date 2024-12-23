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Тихонович Пелагея Филимоновна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Тихонович Пелагея Филимоновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
565-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
07.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 44
Полная запись МК
Счёт родившихся: 239 жен
Урожд. - Тихонович Пелагея Филимоновна
Отец - Тихонович Филимон Якимович, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Тихонович Фёкла Самуиловна (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Зиновия Григорьевна Белых, крестьянская жена (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Яким Григорьевич Тарасевич, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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