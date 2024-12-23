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Мария Ивановна Рожкова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Мария Ивановна Рожкова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
563-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
07.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 237 жен
Урожд. - Рожкова Пелагея Георгиевна
Отец - Рожков Георгий Тихонович, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Рожкова Татьяна Тихоновна (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Иванович Беляев, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Ивановна Рожкова, крестьянская жена (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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