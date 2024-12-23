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Ивутин Федор Максимович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ивутин Федор Максимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
561-р
Роль персоны
Отец
Дата события
30.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
07.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 235 муж
Урожд. - Ивутин Сергей Федорович
Отец - Ивутин Федор Максимович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ивутина Ольга Семеновна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Павел Данилович Ивутин, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пелагея Яковлевна Пасюкова, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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