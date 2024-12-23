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Радигина Ульяна Максимовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Радигина Ульяна Максимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
560-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.10.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
07.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 234 муж
Урожд. - Радигин Сергей Иванович
Отец - Радигин Иван Ефимович, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Радигина Ульяна Максимовна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Иосифовна Вахрушева, крестьянская жена (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Лаврентий Кириллович Лобанов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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