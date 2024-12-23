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Охапкин Михаил Лукьянович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Охапкин Михаил Лукьянович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
558-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
01.10.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 232 муж
Урожд. - Охапкин Михаил Лукьянович
Отец - Охапкин Лукьян Лукьянович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Охапкина Александра Александровна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Афанасьевна Махнева, крестьянская дочь девица (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Петр Васильевич Половников, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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