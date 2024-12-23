Евдокия Павловна Тупикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Павловна Тупикова

Евдокия Павловна Тупикова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Евдокия Павловна Тупикова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
557-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
30.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 42
Полная запись МК
Счёт родившихся: 231 муж
Урожд. - Кулишев Михаил Авдиевич
Отец - Кулишев Авдий Малахиевич, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Кулишева Елизавета Евмениевна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Петрович Ласковец, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Павловна Тупикова, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.