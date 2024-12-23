Ковригина Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовригина Екатерина Петровна

Ковригина Екатерина Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ковригина Екатерина Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
554-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
30.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 42
Полная запись МК
Счёт родившихся: 228 муж
Урожд. - Ковригин Михаил Трифонович
Отец - Ковригин Трифон Артемьевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ковригина Екатерина Петровна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Акулина Пименовна Ковалева, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Яким Васильевич Зорин, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.