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Александра Иосифовна Алгазина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Александра Иосифовна Алгазина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
553-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
30.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 42
Полная запись МК
Счёт родившихся: 227 жен
Урожд. - Сабаева Устинья Флоровна
Отец - Сабаев Флор Михайлович, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сабаева Агафья Иосифовна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александра Иосифовна Алгазина, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Васильевич Журавлев, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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