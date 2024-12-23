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Рагозин Степан Яковлевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Рагозин Степан Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
549-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
25.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 223 муж
Урожд. - Рагозин Александр Степанович
Отец - Рагозин Степан Яковлевич, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Рагозина Домника Васильевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агрипина Филипповна Перменева, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Георгий Иванович Тиунов, крестьянин (д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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