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Ковель Антон Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ковель Антон Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
548-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 222 жен
Урожд. - Ковель Фёкла Антоновна
Отец - Ковель Антон Григорьевич, запасной рядовой (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ковель Варвара Варфоломиевна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Акулина Титовна Хотько, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Макарий Иосифович Соловьев, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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