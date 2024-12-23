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Сысолятина Ирина Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сысолятина Ирина Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
547-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Васисс, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 221 муж
Урожд. - Сысолятин Андрей Фирстович
Отец - Сысолятин Фирст Пудович, крестьянин (д. Васисс, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Сысолятина Ирина Васильевна (д. Васисс, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Якимович Зорин, крестьянский сын (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Наумовна Ощепкова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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