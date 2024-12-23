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Бакин Семен Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Бакин Семен Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
546-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
22.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 220 жен
Урожд. - Бакина Фёкла Семеновна
Отец - Бакин Семен Григорьевич, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Бакина Анастасия Автономовна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анисья Евмениевна Койкова, солдатская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Михеевич Бакин, отставной рядовой (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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