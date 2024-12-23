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Семён Дмитриевич Макаров

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Семён Дмитриевич Макаров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
545-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 219 жен
Урожд. - Нелюбина Вера Константиновна
Отец - Нелюбин Константин Яковлевич, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Нелюбина Ирина Дмитриевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Прокопьевна Макарова, крестьянская дочь девица (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семён Дмитриевич Макаров, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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