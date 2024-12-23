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Пётр Флорович Ощепков

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Пётр Флорович Ощепков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
543-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 217 жен
Урожд. - Козырева Надежда Макариевна
Отец - Козырев Макарий Сергеевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Козырева Марфа Антоновна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Макаровна Козырева, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пётр Флорович Ощепков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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