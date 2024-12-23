Христолюбов Константин Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХристолюбов Константин Якимович

Христолюбов Константин Якимович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Христолюбов Константин Якимович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
542-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 216 муж
Урожд. - Христолюбов Константин Якимович
Отец - Христолюбов Яким Климентович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Христолюбова Евдокия Евлампиевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефросинья Климентовна Христолюбова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Петрович Челпанов, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.