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Цаплин Афанасий

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Цаплин Афанасий
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
540-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Меньшиково, Курганский у., Тобольская губ.
Дата крещения
12.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 214 муж
Урожд. - Цаплин Афанасий
Мать - Цаплина Татьяна Евстафьевна, крестьянская дочь девица (с. Меньшиково, Курганский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дарья Евстафьевна Цаплина, крестьянская дочь девица (с. Меньшиково, Курганский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Илья Никифорович Рагозин, крестьянский сын (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
Комментарий наборщика
Место приписки матери полностью: Курганский уезд, с. Меньшиково, д. Слобода.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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