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Смычкова Анна Борисовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Смычкова Анна Борисовна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
537-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
09.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 211 жен
Урожд. - Смычкова Анна Борисовна
Отец - Смычков Борис Фёдорович, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Смычкова Параскева Афанасьевна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Васильевна Слюдикова, крестьянская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Прокопий Семёнович Балашенков, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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