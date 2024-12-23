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Володченков Павел Фокич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Володченков Павел Фокич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
536-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
09.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 210 муж
Урожд. - Володченков Павел Фокич
Отец - Володченков Фока Лаврентьевич, запасной ефрейтор (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Володченкова Ефимия Степановна (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Васильевич Гордеев, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатерина Иосифовна Яровикова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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