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Феодосия Васильевна Шестакова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Феодосия Васильевна Шестакова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
533-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
09.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 207 жен
Урожд. - Костяева Анна Ипатиевна
Отец - Костяев Ипатий Степанович, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Костяева Екатерина Ивановна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Алексей Андреевич Суслов, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Феодосия Васильевна Шестакова, крестьянская жена (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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