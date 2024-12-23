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Ирина Константиновна Якушева

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ирина Константиновна Якушева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
532-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 206 муж
Урожд. - Малахов Захарий Миронович
Отец - Малахов Мирон Малахиевич, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Малахова Анисья Петровна (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Кузьмич Кужель, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ирина Константиновна Якушева, крестьянская жена (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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