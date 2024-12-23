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Кодратьева Екатерина Карповна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Кодратьева Екатерина Карповна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
530-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 38
Полная запись МК
Счёт родившихся: 204 жен
Урожд. - Кодратьева Вера Максимовна
Отец - Кодратьев Максим Филиппович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Кодратьева Екатерина Карповна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евгения Гавриловна Слуднева, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пётр Флорович Ощепков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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