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Параскева Григорьевна Ильина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Параскева Григорьевна Ильина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
528-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.08.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
с. Рыбинское, Рыбинская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
02.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 38
Полная запись МК
Счёт родившихся: 202 муж
Урожд. - Еланцев Семен Ерофеевич
Отец - Еланцев Ерофей Онисимович, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Еланцева Мариамна Гордеевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Илья Иванович Денисов, крестьянин (с. Рыбинское, Рыбинская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Григорьевна Ильина, крестьянская дочь девица (с. Рыбинское, Рыбинская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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