Феодосия Яковлевна Маслянникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодосия Яковлевна Маслянникова

Феодосия Яковлевна Маслянникова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Феодосия Яковлевна Маслянникова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
527-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.09.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
02.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 38
Полная запись МК
Счёт родившихся: 201 жен
Урожд. - Чижикова Елизавета Дмитриевна
Отец - Чижиков Дмитрий Фёдорович, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чижикова Феодосия Ивановна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семён Иванович Рященко, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Феодосия Яковлевна Маслянникова, крестьянская дочь девица (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.