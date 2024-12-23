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Балашенкова Елизавета Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Балашенкова Елизавета Андреевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
526-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.08.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
02.09.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 38
Полная запись МК
Счёт родившихся: 200 жен
Урожд. - Балашенкова Елизавета Андреевна
Отец - Балашенков Андрей Павлович, запасной унтер-офицер (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Балашенкова Елена Иосифовна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Николаевна Лебедева, крестьянская дочь девица (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Титович Храмов, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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