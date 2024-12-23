Сергей Сергеевич Борисенко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Сергеевич Борисенко

Сергей Сергеевич Борисенко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Сергей Сергеевич Борисенко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
525-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.08.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.08.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 199 жен
Урожд. - Шурпенко Марфа Дамиановна
Отец - Шурпенко Дамиан Ионович, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шурпенко Параскева Прокопьевна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марина Дмитриевна Борисенко, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Сергей Сергеевич Борисенко, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.