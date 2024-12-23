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Васильков Василий Емельянович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Васильков Василий Емельянович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
524-р
Роль персоны
Отец
Дата события
15.08.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.08.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 198 жен
Урожд. - Василькова Наталья Васильевна
Отец - Васильков Василий Емельянович, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Василькова Агафья Васильевна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Артемий Данилович Ерощенко, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Сергеевна Храмова, крестьянская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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