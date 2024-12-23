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Варвара Даниловна Терехова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Варвара Даниловна Терехова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
521-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.08.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.08.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 195 жен
Урожд. - Мамаева Наталья Климовна
Отец - Мамаев Клим Романович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Мамаева Марина Титовна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Варвара Даниловна Терехова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Петр Семёнович Чалпанов, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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