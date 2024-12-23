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Павел Дмитриевич Шашкин

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Павел Дмитриевич Шашкин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
520-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.08.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.08.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 37
Полная запись МК
Счёт родившихся: 194 жен
Урожд. - Широмова Наталья Ивановна
Отец - Широмов Иван Титович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Широмова Ирина Афанасьевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Алексеевна Лучинина, крестьянская дочь девица (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Павел Дмитриевич Шашкин, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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