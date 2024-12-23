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Яков Иванович Долгополов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Яков Иванович Долгополов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
519-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.08.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Шангалы, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.08.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 193 муж
Урожд. - Мохов Иван Михайлович
Отец - Мохов Михаил Емельянович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Мохова Ефросинья Ивановна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Акулина Ивановна Титова, фельдшерская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Яков Иванович Долгополов, крестьянин (д. Шангалы, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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