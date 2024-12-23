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Храмов Михаил Титович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Храмов Михаил Титович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
517-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.08.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.08.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 191 жен
Урожд. - Храмова Васса Михайловна
Отец - Храмов Михаил Титович, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Храмова Елена Ивановна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефимия Николаевна Лебедева, крестьянская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Прокопий Сампсонович Балашенков, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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