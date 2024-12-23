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Вишнякова Елизавета Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Вишнякова Елизавета Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
516-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.08.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.08.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 190 муж
Урожд. - Вишняков Андрей Иванович
Отец - Вишняков Иван Дмитриевич, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Вишнякова Елизавета Ивановна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Васильевич Бурчанинов, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Феоктиста Павловна Перменева, солдатская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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