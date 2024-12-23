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Иван Михайлович Журавлев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Иван Михайлович Журавлев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
514-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.08.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.08.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 188 муж
Урожд. - Соковин Григорий Антонович
Отец - Соковин Антон Георгиевич, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Соковина Елена Иларионовна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Акулина Ивановна Ильина, солдатская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Михайлович Журавлев, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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