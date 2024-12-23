Герасим Ефимович Горбачев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасим Ефимович Горбачев

Герасим Ефимович Горбачев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Герасим Ефимович Горбачев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
513-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.07.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
05.08.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 36
Полная запись МК
Счёт родившихся: 187 муж
Урожд. - Охапкин Сила Семенович
Отец - Охапкин Семен Лукьянович, запасной рядовой (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Охапкина Матрона Михайловна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Герасим Ефимович Горбачев, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатенина Васильевна Подыминогина, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.