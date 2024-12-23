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Серюкова Евдокия Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Серюкова Евдокия Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
511-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.07.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
01.08.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 35
Полная запись МК
Счёт родившихся: 185 жен
Урожд. - Серюкова Евдокия Ивановна
Отец - Серюков Иван Дмитриевич, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Серюкова Анна Понкратовна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатенина Аврамиевна Яровикова, крестьянская вдова (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Яков Павлович Александров, дьякон местной церкви (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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