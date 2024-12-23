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Кислый Пелагея Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Кислый Пелагея Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
510-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.07.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
01.08.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 35
Полная запись МК
Счёт родившихся: 184 жен
Урожд. - Кислый Серафима Семеновна
Отец - Кислый Семен Васильевич, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Кислый Пелагея Ивановна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Сергеевна Антипова, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семен Федорович Хотько, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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