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Макарий Аггеевич Новиков

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Макарий Аггеевич Новиков
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
509-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.07.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.07.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 35
Полная запись МК
Счёт родившихся: 183 муж
Урожд. - Иллюшенко Михаил Сильвёрстович
Отец - Иллюшенко Сильвёрст Дмитриевич, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Иллюшенко Афанасия Тимофеевна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анисья Ивановна Романенкова, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Макарий Аггеевич Новиков, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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