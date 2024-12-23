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Фёдор Ефимович Борисенко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Фёдор Ефимович Борисенко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
508-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.07.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.07.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 35
Полная запись МК
Счёт родившихся: 182 муж
Урожд. - Щербаков Михаил Иванович
Отец - Щербаков Иван Тимофеевич, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Щербакова Христина Артемьевна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Ивановна Ильюшенко, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёдор Ефимович Борисенко, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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