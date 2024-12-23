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Чеснокова Пелагея Ильинична

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Чеснокова Пелагея Ильинична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
507-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.07.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.07.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 35
Полная запись МК
Счёт родившихся: 181 жен
Урожд. - Чеснокова Мария Степановна
Отец - Чесноков Степан Савельевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чеснокова Пелагея Ильинична (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агафья Семёновна Яровикова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Андреевич Койков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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