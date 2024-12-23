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Анастасия Степановна Мишкорудникова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Анастасия Степановна Мишкорудникова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
505-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.07.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.07.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 179 муж
Урожд. - Евтихеев Владимир Михеевич
Отец - Евтихеев Михей Михайлович, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Евтихеева Евгения Ивановна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Степановна Мишкорудникова, солдатская жена (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Трофим Иванович Шлеменков, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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