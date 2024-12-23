Наталья Венедиктовна Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Венедиктовна Демидович

Наталья Венедиктовна Демидович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Наталья Венедиктовна Демидович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
503-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.07.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.07.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 177 жен
Урожд. - Демидович Мария Гавриловна
Отец - Демидович Гаврил Данилович, запасной рядовой (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Демидович Агафья Михайловна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Венедиктовна Демидович, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Степан Гаврилович Гаврилович, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.