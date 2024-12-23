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Николай Кузьмич Кужель

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Николай Кузьмич Кужель
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
502-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.07.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.07.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 34
Полная запись МК
Счёт родившихся: 176 жен
Урожд. - Костюкевич Мария Васильевна
Отец - Костюкевич Василий Степанович, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Костюкевич Екатерина Ивановна (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Зиновия Степановна Костюкевич, крестьянская жена (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Николай Кузьмич Кужель, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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